Заключительный отборочный тур фестиваля-конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант!» пройдёт в Артёме

Гала-концерт состоится 25 апреля в Приморской краевой филармонии.

Отборочный тур фестиваля-конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант!» пройдет 6 апреля во Дворце культуры г. Артём. Начало в 15:00.

«Надежда. Вдохновение. Талант» — это фестиваль-конкурс, который проводится среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Смотр прошел уже в четырех городах, и в Артеме будет выбрана последняя группа конкурсантов, которые примут участие в заключительном гала-концерте 25 апреля в Приморской краевой филармонии, передает пресс-служба Приморского краевого центра народной культуры.