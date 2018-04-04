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Заключительный отборочный тур фестиваля-конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант!» пройдёт в Артёме
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Заключительный отборочный тур фестиваля-конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант!» пройдёт в Артёме 

Prim.News 1 час назад
Гала-концерт состоится 25 апреля в Приморской краевой филармонии.
Отборочный тур фестиваля-конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант!» пройдет 6 апреля во Дворце культуры г. Артём. Начало в 15:00.
«Надежда. Вдохновение. Талант» — это фестиваль-конкурс, который проводится среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Смотр прошел уже в четырех городах, и в Артеме будет выбрана последняя группа конкурсантов, которые примут участие в заключительном гала-концерте 25 апреля в Приморской краевой филармонии, передает пресс-служба Приморского краевого центра народной культуры.
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