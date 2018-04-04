Жо подал в суд на журналистку за моральный ущерб

Бывший нападающий ЦСКА Жо подал в суд на бразильскую телеведущую Ренату Фан. Он требует от нее возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч реалов, сообщает Globo Esporte.

Поводом для жалобы стал комментарий ведущей после матча между «Коринтиансом», за который играл Жо, и «Васку да Гама». Команда Жо выиграла со счетом 1:0, а этот единственный мяч форвард забил, подыграв себе рукой. В комментарии ведущая сравнила Жо с вором.

Адвокаты форварда, который сейчас играет в Японии за «Нагою Грампус», утверждают, что ведущая опорочила игрока и подвергла его насмешкам, за что он и требует компенсации.