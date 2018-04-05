Ещё
​Ди Франческо: «Барселона» не нуждается в помощи, но в итоге получила её от нас и от рефери"
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Ди Франческо: «Барселона» не нуждается в помощи, но в итоге получила её от нас и от рефери" 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо прокомментировал результат матча с «Барселоной».
"Барселона" — очень сильная команда, которая не нуждается в помощи. Этим вечером они получили поддержку от нашей команды, а также от рефери", — заявил ди Франческо в интервью Mediaset Premium.
"Мы хорошо сыграли сегодня, но некоторые ошибки слишком дорого нам стоили, и мы не можем перекладывать ответственность на других. Я не могу жаловаться на команду с точки зрения отношения и характера, ведь, когда мы проигрывали 0:3, то не поняли, как это произошло. И пусть у нас есть опыт, нам есть что улучшать в этом смысле".
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» уступила в гостях «Барселоне» со счетом 1:4.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на победителя чисто английского противостояния в ЛЧ Джеко: "Рефери не хватило храбрости" Прогноз на матч Барселона - Рома: Месси и Ко приблизятся к полуфиналу ЛЧ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку88
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение