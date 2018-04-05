​Ди Франческо: «Барселона» не нуждается в помощи, но в итоге получила её от нас и от рефери"

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо прокомментировал результат матча с «Барселоной».

"Барселона" — очень сильная команда, которая не нуждается в помощи. Этим вечером они получили поддержку от нашей команды, а также от рефери", — заявил ди Франческо в интервью Mediaset Premium.

"Мы хорошо сыграли сегодня, но некоторые ошибки слишком дорого нам стоили, и мы не можем перекладывать ответственность на других. Я не могу жаловаться на команду с точки зрения отношения и характера, ведь, когда мы проигрывали 0:3, то не поняли, как это произошло. И пусть у нас есть опыт, нам есть что улучшать в этом смысле".

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» уступила в гостях «Барселоне» со счетом 1:4.