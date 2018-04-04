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Ди Франческо: «Роме» не нужно бояться «Барселону»
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Ди Франческо: «Роме» не нужно бояться «Барселону» 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо выступил на пресс-конференции в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
"Мне очень нравится наблюдать за игрой Андреса Иньесты. Это невероятно техничный и изобретательный футболист. Он вписал немало страниц в историю «Барселоны», но не нужно сравнивать его с Франческо Тотти. Это два совершенно разных игрока.
Дойдя до этой стадии, «Рома» уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. «Барселона» может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не нужно бояться — этим необходимо пользоваться", — сказал специалист.
Матч «Барселона» — «Рома» состоится в среду, 4 апреля.
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