Ди Франческо: «Роме» не нужно бояться «Барселону»

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо выступил на пресс-конференции в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

"Мне очень нравится наблюдать за игрой Андреса Иньесты . Это невероятно техничный и изобретательный футболист. Он вписал немало страниц в историю «Барселоны», но не нужно сравнивать его с Франческо Тотти . Это два совершенно разных игрока.

Дойдя до этой стадии, «Рома» уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. «Барселона» может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не нужно бояться — этим необходимо пользоваться", — сказал специалист.

Матч «Барселона» — «Рома» состоится в среду, 4 апреля.