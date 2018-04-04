Журналист Дуро: Роналду положил конец дебатам, он лучший в мире

Журналист Альфредо Дуро поделился мыслями касательно выступления нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (3:0), в котором португалец записал на свой счёт два гола.

«Есть вещи, которые навсегда останутся в истории. Мне довелось своими глазами увидеть лучшего игрока мира. «Золотой мяч» от него никуда не денется. У него их будет шесть. Равных Роналду нет, и споры здесь бесполезны», — сказал Дуро.

Ответная встреча «Реала» и «Ювентуса» пройдёт в Мадриде 11 апреля.