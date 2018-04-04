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Шойгу: претензии ряда стран на свою исключительность подталкивают к новой гонке вооружений
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Шойгу: претензии ряда стран на свою исключительность подталкивают к новой гонке вооружений 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Претензии некоторых стран на собственную исключительность подталкивают к новой гонке вооружений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», — сказал Шойгу на Московской конференции по безопасности.
По его словам, около российских границ активизируется недружественная военная деятельность.
«В этих условиях руководство Российской Федерации делает шаги по обеспечению национальной безопасности. Основной упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой за последние годы значительно расширились», — добавил он.
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