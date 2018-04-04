В Пскове и Великих Луках полицией изъяты купюры с признаками подделки

В областном центре и городе на Ловати в местных финансовых учреждениях 3 апреля были обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры. По имеющимся данным, они поступили в выручке из магазинов. Проводятся проверки.

В связи с этим полиция напоминает гражданам алгоритм действий при выявлении поддельных денежных знаков.

Прежде всего, вам необходимо вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры, сбыв ее, то сами совершите преступление!

Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, постарайтесь предпринять меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (пригласите охрану магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику, необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев произошедшего, о чем незамедлительно сообщите сотрудникам полиции.

При обнаружении поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной купюры сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, тоже совершает сбыт фальшивки и должно будет понести уголовную ответственность.