Звезда английского «Арсенала» на два дня откроет в Волгограде спортивный парк

Звезда английского футбола Сол Кэмпбелл приедет в Парк футбола, который будет работать на центральной набережной Волгограда 7 и 8 апреля.

— Парк футбола путешествует по России — за время своего турне он останавливался в Сочи и Ростове-на-Дону, — прокомментировали в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018». — В выходные волгоградцы смогут поиграть в футбол с самым ловким и проворным вратарем — роботом, попробовать силы на тренажере «Быстропас» и познакомиться с Забивакой.

Настоящие поклонники футбола получат автограф Сола Кэмпбелла, игравшего за «Тоттенхем Хотспур» и лондонский «Арсенал». Встреча со знаменитым защитником пройдет в субботу в 14:00 и 18:00. Тех, кто опоздал в очередь за автографом, будут ждать 8 апреля в 12:30 и в 13:00. В воскресенье Сол Кэмпбелл устроит мастер-класс для влюбленных в футбол горожан.

— Парк, в котором волгоградцы смогут оформить паспорт болельщика и даже выиграть билет на чемпионат мира, будет работать все выходные с 12:00 до 20:00, — уточнили в пресс-службе Оргкомитета. — Попасть в мир футбола и проверить свои силы на тренажерах горожане смогут абсолютно бесплатно.