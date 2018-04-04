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Жером Боатенг: Надеюсь, в ответной игре мы прибавим и выйдем в следующий раунд
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Жером Боатенг: Надеюсь, в ответной игре мы прибавим и выйдем в следующий раунд 

Советский спорт 37 минут назад
«Мы очень хорошо начали, но потом допустили несколько небольших ошибок. Это приободрило болельщиков на стадионе, мы получили проблемы и позволили сопернику создать моменты у наших ворот. Во втором тайме мы играли лучше. Мы хотели оставаться спокойными и постараться играть в футбол, грамотно распоряжаясь мячом, переводя его с фланга на фланг. Мы контролировали игру, создавали моменты и в итоге заслуженно победили. Но еще ничего не решено. Надеюсь, в ответной игре мы еще прибавим и выйдем в следующий раунд», — передает слова Боатенга официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Севильей» состоится 21 апреля.
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