Жером Боатенг: Надеюсь, в ответной игре мы прибавим и выйдем в следующий раунд 

«Мы очень хорошо начали, но потом допустили несколько небольших ошибок. Это приободрило болельщиков на стадионе, мы получили проблемы и позволили сопернику создать моменты у наших ворот. Во втором тайме мы играли лучше. Мы хотели оставаться спокойными и постараться играть в футбол, грамотно распоряжаясь мячом, переводя его с фланга на фланг. Мы контролировали игру, создавали моменты и в итоге заслуженно победили. Но еще ничего не решено. Надеюсь, в ответной игре мы еще прибавим и выйдем в следующий раунд», — передает слова Боатенга официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Севильей» состоится 21 апреля.