Жером Боатенг: Надеюсь, в ответной игре мы прибавим и выйдем в следующий раунд

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Севильей» состоится 21 апреля.

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