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18-летний зауралец выкладывал в соцсети детскую порнографию
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18-летний зауралец выкладывал в соцсети детскую порнографию 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СК возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемым по делу проходит 18-летний житель Кетово. По версии следствия, с мая по октябрь 2017 года он со своего компьютера выкладывал в соцсеть «ВКонтакте» детскую порнографию.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства преступления. За публикацию интимных фото и видео с участием несовершеннолетних молодому зауральцу грозит до десяти лет колонии.
Отметим, недавно фигурантом громкого дела о детском порно стал глава «Мемориала» в Карелии Юрий Дмитриев.
Фото: pixabay.com
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