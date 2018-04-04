18-летний зауралец выкладывал в соцсети детскую порнографию

СК возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемым по делу проходит 18-летний житель Кетово. По версии следствия, с мая по октябрь 2017 года он со своего компьютера выкладывал в соцсеть «ВКонтакте» детскую порнографию.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства преступления. За публикацию интимных фото и видео с участием несовершеннолетних молодому зауральцу грозит до десяти лет колонии.

Отметим, недавно фигурантом громкого дела о детском порно стал глава «Мемориала» в Карелии Юрий Дмитриев

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