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«Майская велопрогулка» пройдет 26 мая
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«Майская велопрогулка» пройдет 26 мая 

Overtime.life 31 минуту назад
Фото: Overtime.life
Три маршрута подготовили организаторы для участников «Майской велопрогулки». В этом году мероприятие пройдет в субботу 26 мая. Велосипедисты выберут себе дистанцию 12–15 километров, 30–35 или 50–70 км.
Организаторы пока не раскрывают секреты, ведется работа над созданием карты маршрутов и тестирование дистанций. Старт будет дан в жилом районе «Академический» а финиш у ТЦ «Мега».
Регистрация откроется на следующей неделе. Также организаторы добавили, что по итогам прошлых лет, большинство участников — горожане возрастом 26–40 лет.
В мае велосипедисты массово стартуют из Академического
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