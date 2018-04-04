«Майская велопрогулка» пройдет 26 мая

Три маршрута подготовили организаторы для участников «Майской велопрогулки». В этом году мероприятие пройдет в субботу 26 мая. Велосипедисты выберут себе дистанцию 12–15 километров, 30–35 или 50–70 км.

Организаторы пока не раскрывают секреты, ведется работа над созданием карты маршрутов и тестирование дистанций. Старт будет дан в жилом районе «Академический» а финиш у ТЦ «Мега».

Регистрация откроется на следующей неделе. Также организаторы добавили, что по итогам прошлых лет, большинство участников — горожане возрастом 26–40 лет.

В мае велосипедисты массово стартуют из Академического