Депутаты заявили об успешном опыте оптимизации спортшкол Челябинска

Челябинские депутаты после пикета горожан против оптимизации спортивных школ заявили о положительном эффекте программы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам начальника управления физкультуры и спорта Челябинска Евгения Иванова, в результате слияния спортшкол сокращается административный штат, а высвободившиеся средства идут на развитие учреждений. Дополнительно в результате передачи имущества детско-юношеских спортивных школ муниципальному учреждению «Спортивный город» происходит перераспределение ресурсов. Школы учатся зарабатывать самостоятельно. Так, одно из пустующий помещений на балансе спортивной школы города отремонтировали и открыли в нём тренажерный зал и зал аэробики. А в лыжной базе, перешедшей от спортшколы ЧТЗ , сделали автоматизированную систему охраны, разместили буфет и договорились с рекламодателями. В результате за зимний сезон лыжная база заработала в три раза больше, чем до оптимизации.

Впрочем, в спортшколе ЧТЗ изменения коснулись и руководящего состава. Правоохранительные органы возбудили в отношении директора учреждения уголовное дело. По данным следствия, используя служебное положение, он передал муниципальное имущество школы на сумму 1 млн рублей в частную фирму.

«Такие случаи недопустимы, — отмечает председатель комиссии по соцполитике гордумы Александр Галкин . — В целом же процесс оптимизации идёт успешно, он не окончен. Встревоженных родителей можно понять. Часто директора школ, не желающие перемен, пугают тем, что школы перестанут функционировать. Но оптимизация не значит ликвидация! Депутатам важно сохранить каждую школу, чтобы перемены не ударили по тренировочному процессу, по тренерскому составу, и, главное, по нашим детям».

Окончательные итоги первого учебного года после оптимизации парламентарии проведут в конце лета.