Тренеры спортивной школы «Конас» в Челябинске объявили голодовку

Тренерский состав спортшколы единоборств «Конас» в Челябинске объявил голодовку.

Двадцать человек намерены отказываться от приема пищи и жизненно-необходимых лекарств. Голодовку сотрудники «Конаса» начали в 17.00 4 апреля в главном офисе спорт школы на улице Пушкина.

МЧС, При этом в спорт школе отмечают, что тренировочный процесс не остановлен. О своих решительных действиях участники голодовки уведомили все официальные ведомства, включая Минздрав МВД и ЗСО Челябинской области.

Основными требованиями протестующих остаются отставка начальника управления спорта Челябинска Евгения Иванова , отмена оптимизации спортшкол, уважительное отношение к спортсменам в регионе, возвращение к работе уволенного директора школы «Конас».

Напомним, в сентябре 2017 года на пикет против оптимизации в Челябинске выходили сотрудники спортшколы «Атлет».