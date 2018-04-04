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Тренеры спортивной школы «Конас» в Челябинске объявили голодовку
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Тренеры спортивной школы «Конас» в Челябинске объявили голодовку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Тренерский состав спортшколы единоборств «Конас» в Челябинске объявил голодовку.
Двадцать человек намерены отказываться от приема пищи и жизненно-необходимых лекарств. Голодовку сотрудники «Конаса» начали в 17.00 4 апреля в главном офисе спорт школы на улице Пушкина.
При этом в спорт школе отмечают, что тренировочный процесс не остановлен. О своих решительных действиях участники голодовки уведомили все официальные ведомства, включая Минздрав, МЧС, МВД и ЗСО Челябинской области.
Основными требованиями протестующих остаются отставка начальника управления спорта Челябинска Евгения Иванова, отмена оптимизации спортшкол, уважительное отношение к спортсменам в регионе, возвращение к работе уволенного директора школы «Конас».
Напомним, в сентябре 2017 года на пикет против оптимизации в Челябинске выходили сотрудники спортшколы «Атлет».
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