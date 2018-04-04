В Китае футболисту откусили часть уха

Массовая драка произошла в ходе матча любительских команд в Китае, сообщает The Sun. Футболисты «Аугу» и «Малу» сошлись врукопашную после того, как арбитр зафиксировал фол со стороны одного из игроков.

В ходе драки футболисту «Аугу» откусили часть уха. Инцидент сразу напомнил боксерский поединок Майка Тайсона и Эвандера Холлифилда, когда «Железный Майк» в клинче также откусил у соперника кусок уха.

На стадион прибыла полиция, которая начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. О результате матча не сообщается.