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В Китае футболисту откусили часть уха
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В Китае футболисту откусили часть уха 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Массовая драка произошла в ходе матча любительских команд в Китае, сообщает The Sun. Футболисты «Аугу» и «Малу» сошлись врукопашную после того, как арбитр зафиксировал фол со стороны одного из игроков.
В ходе драки футболисту «Аугу» откусили часть уха. Инцидент сразу напомнил боксерский поединок Майка Тайсона и Эвандера Холлифилда, когда «Железный Майк» в клинче также откусил у соперника кусок уха.
На стадион прибыла полиция, которая начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. О результате матча не сообщается.
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