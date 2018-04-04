Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о финансовой ситуации в пермской команде.
«Я не лезу в финансы. Есть правление, президент и генеральный директор. Я могу говорить о трансферах. 9 игроков есть, у кого кончаются контракты, и у меня нет никакой информации о том, что будет дальше. Огульно предлагать контракты я не имею права. Мне говорят одно — надо дождаться положительного завершения сезона. Только это и остаётся, но это неправильно для профессионального клуба. У меня нет ни полной, ни частичной ясности.
Правление говорит одно: сохраним прописку в лиге — команда будет существовать. На следующий год клубу 25 лет, мы уже готовились праздновать. Мы планируем, что следующий сезон будет в ретроформе, приуроченной к празднику. Клуб в такой раскраске начинал своё существование. Вот конкурс — пишите в социальных сетях, какая это форма. Мы специально выбрали ту же раскраску", — сказал Маслов в эфире программы «Авторитет на Авторадио».