Маслов: правление «Амкара» говорит: останемся в РФПЛ — клуб будет существовать

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о финансовой ситуации в пермской команде.

«Я не лезу в финансы. Есть правление, президент и генеральный директор. Я могу говорить о трансферах. 9 игроков есть, у кого кончаются контракты, и у меня нет никакой информации о том, что будет дальше. Огульно предлагать контракты я не имею права. Мне говорят одно — надо дождаться положительного завершения сезона. Только это и остаётся, но это неправильно для профессионального клуба. У меня нет ни полной, ни частичной ясности.