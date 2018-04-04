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На Юго-Западе Москвы состоялся турнир по настольному теннису
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На Юго-Западе Москвы состоялся турнир по настольному теннису 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Соревнования «Открытый Кубок ЮЗАО по настольному теннису среди подростковых клубов» проходили во дворце игровых видов спорта «Содружество» на Новоясеневском проспекте.
Теннисные соревнования проводятся под эгидой Центра физической культуры и спорта ЮЗАО на протяжении пяти лет, продолжая дело основателя и многолетнего организатора турнира чемпионки Европы среди молодежи Натальи Павловны Гнатюк. С каждым годом количество его участников растет, и в этом году турнир собрал более 200 человек из пятнадцати регионов страны.
Организаторы отметили, что за многие годы проведения турнира он стал важной вехой для многих подростковых клубов России. Так, тренер Елена Соколова привезла девять своих лучших воспитанников из Самары, где они занимаются в центре дополнительного образования «Парус». Она рассказала, что юные спортсмены готовятся к этим состязаниям целый год, ведь первенство в ЮЗАО котируется очень высоко. Наставница самарских ребят горячо поблагодарила устроителей за отличную организацию и высочайший уровень судейства.
Выступали в турнире и представители ЮЗАО. В их числе были ребята из спортивно-досугового центра «Юго-Запад» (Котловка). Воспитанники Жарова входят и в сборную ЮЗАО, которая неизменно занимает призовые места на городских соревнованиях. А в конце прошлого года сборная округа в финале городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор» заняла первое место. В команде чемпионов был юный спортсмен из Котловки Илья Волков.
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