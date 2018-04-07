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Аллегри: Дибала провел хороший матч против «Реала»
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Аллегри: Дибала провел хороший матч против «Реала» 

Чемпионат.com 16 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику в адрес Пауло Дибалы.
«Дибала? Вопреки всему, что говорили, он провел хороший матч против «Реала».
К сожалению, красная карточка прервала его выступление, но, на мой взгляд, Дибала провел одну из лучших игр. Он продолжает расти, особенно на европейском уровне», — цитирует Аллегри Football Italia.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» уступил «Реалу» счётом 0:3. С 66-й минуты «Ювентус» играл вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил аргентинский нападающий Пауло Дибала.
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