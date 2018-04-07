Ещё
«Челси» провел переговоры с Аллегри и Энрике
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» провел переговоры с Аллегри и Энрике 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Руководство лондонского «Челси» провело переговоры с наставником туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и бывшим тренером каталонской «Барселоны» Луисом Энрике. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации обозревателя Sky Sports Гильема Балаге, оба специалиста готовы переехать на «Стэмфорд Бридж», однако окончательное решение со стороны клуба будет принято позже.
Нынешний наставник команды Антонио Конте по окончанию сезона может покинуть клуб. По слухам, он договорился о контракте с «ПСЖ».
В нынешнем сезоне «Челси» после 31 тура занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, набрав 56 очков. Из всех турниров команда вылетела.
Ранее сообщалось, что место Конте может занять главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Тухель является главным кандидатом на пост тренера "ПСЖ" "Бавария" одержала волевую победу над "Севильей" в четвертьфинале Лиги чемпионов СМИ: президент "Спортинга" отстранил 19 футболистов клуба
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение