«Челси» провел переговоры с Аллегри и Энрике

Руководство лондонского «Челси» провело переговоры с наставником туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и бывшим тренером каталонской «Барселоны» Луисом Энрике . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации обозревателя Sky Sports Гильема Балаге, оба специалиста готовы переехать на «Стэмфорд Бридж», однако окончательное решение со стороны клуба будет принято позже.

Нынешний наставник команды Антонио Конте по окончанию сезона может покинуть клуб. По слухам, он договорился о контракте с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне «Челси» после 31 тура занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, набрав 56 очков. Из всех турниров команда вылетела.

Ранее сообщалось, что место Конте может занять главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.