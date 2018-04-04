Дель Пьеро: «Аллегри мог бы и вынести урок из прошлогоднего финала ЛЧ с „Реалом“»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро , комментируя итог первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (0:3), отметил, что главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри мог лучше подготовить свою команду. В частности экс-футболист сослался на то, что после финала Лиги чемпионов-2017, в котором «Ювентус» тоже проиграл «Реалу» (1:4), специалист мог сделать выводы.

«У «Реала» лучшая полузащита в мире. Это команда-хамелеон: они знают, когда атаковать, а когда обороняться. Криштиану Роналду — лучший в мире, он очень хорош и на позиции форварда, но на самом деле он «десятка», ведь умеет поражать всех своей игрой.

Аллегри много раз хвалили за правильно принятые решения, но вчера он мог бы кое-что и изменить, вынести урок из прошлогоднего финала.

«Ювентусу» будет сложно забыть об этом поражении, будет тяжело принять этот результат, но у клуба есть четкие идеи, они вернутся на свой путь», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.