Дель Пьеро: многие футболисты моего поколения сейчас работают тренерами

Бывший нападающий и капитан туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал о своих планах на будущее.

«Я ещё не определился с тем, чем займусь в будущем, хотя профессия тренера привлекает меня всё больше и больше, ведь многие футболисты моего поколения сейчас работают тренерами», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

43-летний итальянец завершил карьеру футболиста в 2015 году. Он выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год, после чего играл за австралийский «Сидней» и индийский «Дели Даймондс».