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Дель Пьеро: многие футболисты моего поколения сейчас работают тренерами
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Дель Пьеро: многие футболисты моего поколения сейчас работают тренерами 

RT на русском 43 минуты назад
Бывший нападающий и капитан туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал о своих планах на будущее.
«Я ещё не определился с тем, чем займусь в будущем, хотя профессия тренера привлекает меня всё больше и больше, ведь многие футболисты моего поколения сейчас работают тренерами», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.
43-летний итальянец завершил карьеру футболиста в 2015 году. Он выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год, после чего играл за австралийский «Сидней» и индийский «Дели Даймондс».
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты после его гола.
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