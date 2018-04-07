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Гендиректор «Ювентуса» исключил уход тренера Аллегри из команды
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Гендиректор «Ювентуса» исключил уход тренера Аллегри из команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта исключил уход главного тренера Массимилиано Аллегри грядущим летом. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Очень много слухов на эту тему, но я могу сказать вам, что Аллегри с вероятностью в 100% будет главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне", — приводит слова Маротты Rai Sport.
Ранее сообщалось, что Аллегри провел переговоры с руководством лондонского «Челси». Летом команду может покинуть Антонио Конте и руководство клуба ищет ему замену. Помимо Аллегри представители «синих» встретились с бывшим наставником каталонской «Барселоны» Луисом Энрике.
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