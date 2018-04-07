Гендиректор «Ювентуса» исключил уход тренера Аллегри из команды

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта исключил уход главного тренера Массимилиано Аллегри грядущим летом. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Очень много слухов на эту тему, но я могу сказать вам, что Аллегри с вероятностью в 100% будет главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне", — приводит слова Маротты Rai Sport.