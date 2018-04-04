На Кубке мира по вольной борьбе недопущенных в США россиян заменят монголами 

Не получивших американские визы российских борцов вольного стиля на стартующем 7 апреля Кубке мира в Айова-Сити заменят спортсмены из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба
Объединенного мира борьбы
(UWW).
На групповом этапе россияне должны были встретиться в группе В с командами Кубы, Казахстана и Азербайджана.
Однако в марте посольство США в Москве отказало сборной России по вольной борьбе
в проведении собеседований для выдачи виз. Формальным поводом для отказа в собеседовании послужила нехватка консульского персонала из-за сокращения сотрудников дипмиссий двух стран, проведенного летом 2017 года по инициативе Вашингтона.
Это возмутило Госдуму и МИД России, которые обвинили США в «прямой и открытой дискриминации», а также неспособности организовать на должном уровне крупные международные спортивные мероприятия.
Также UWW сообщил, что сборную Ирана, которая отказалась от участия в турнире, заменит команда Индии.