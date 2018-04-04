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Россиян на Кубке мира по вольной борьбе в США заменят монгольские борцы
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Россиян на Кубке мира по вольной борьбе в США заменят монгольские борцы 

Аргументы и Факты 28 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Спортсмены из Монголии заменят на Кубке мира в Айова-Сити российских борцов вольного стиля, которые не получили визы США, сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Отметим, что россияне должны были встретиться на групповом этапе в группе В с командами Кубы, Казахстана и Азербайджана.
Отмечается также, что вместо иранской сборной, отказавшейся от участия в турнире, выступит команда Индии. В группе А индийские спортсмены встретятся с командами США, Грузии и Японии.
Соревнования пройдут 7-8 апреля в городе Айова-Сити. В марте российским борцам было отказано в проведении собеседований для выдачи виз для участия в турнире. После этого глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказал мнение, что ситуация не поменяется.
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