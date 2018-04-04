Россиян на Кубке мира по вольной борьбе в США заменят монгольские борцы

Спортсмены из Монголии заменят на Кубке мира в Айова-Сити российских борцов вольного стиля, которые не получили визы США, сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Отметим, что россияне должны были встретиться на групповом этапе в группе В с командами Кубы, Казахстана и Азербайджана.

Отмечается также, что вместо иранской сборной, отказавшейся от участия в турнире, выступит команда Индии. В группе А индийские спортсмены встретятся с командами США, Грузии и Японии.