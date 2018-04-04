Эусебио Ди Франческо: «Приехали в Барселону, чтобы сделать что-то экстраординарное»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассчитывает, что его команда сможет сыграть в свой футбол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». По его мнению, каталонцев можно назвать сильнейшим клубом мира.

— Мы приехали сюда, чтобы сделать что-то экстраординарное, хотя относимся к «Барсе» с огромным уважением, — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. — Возможно, это сильнейший клуб мира. Но мы хотим продолжать жить своей мечтой.

Дойдя до этой стадии, «Рома» уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. «Барселона» может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не нужно страшиться — этим необходимо пользоваться.

Напомним, матч «Барселона» — «Рома» состоится сегодня, 4 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.