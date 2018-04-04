Тестовый трек Top Gear превратят в поселок на 2000 домов

Аэродром Дансфолд, на котором находится тестовый трек Top Gear, превратят в поселок на 1,8 тысячи домов. Соответствующее решение одобрено правительством Великобритании, пишет издание Get Surrey.

Шоу Top Gear использует аэродром Дансфолд в качестве своего испытательного полигона с 2002 года. Теперь на его месте планируется построить 1800 домов (540 из которых обозначены как «доступное жилье»), медицинский центр, парки и спортивные площадки. Также планируется расширить уже существующий местный бизнес-центр, где сейчас располагаются офисы более 100 компаний.

План застройки аэродрома Дансфолд обсуждается властями с 2015 года. Местное население не поддерживает решение, полагая, что появление нового поселка негативно отразится на загруженности дорог.