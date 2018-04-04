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Международный баттл брейкеров
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Международный баттл брейкеров 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса sochi-express.ru  7 апреля во Владимире в стенах Арт-дворца пройдет Международный чемпионат по брейк-дансу «Битва стилей»
Этот проект направлен на поддержку современного молодежного движения и популяризация брейк-данса среди детей и подростков, массовое привлечение молодёжи к здоровому образу жизни; объединение сил и возможностей̆ профессионалов, укрепление связей̆ между молодыми людьми разных регионов России и стран мира.
Благодаря широкому представительству участников из других стран фестиваль может выступать эффективной площадкой для развития общественной дипломатии и формирования позитивного имиджа России на международном уровне.
В этом году отборы на XI фестиваль проводились в Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Латвии, Белоруссии и Армении, а также в 15 регионах России, от Калининграда до Новосибирска.
Сильнейшие и самые яркие представители этого танцевального направления уже едут, чтобы соревноваться за звание чемпиона у нас в городе.
Более 1,5 тысячи танцоров, от 5-летних карапузов до матёрых мастеров танцпола, продемонстрируют свои возможности.
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