Поддельные билеты на первый матч «Ростов-Арены» появились в сети

По информации ДОН24, в сети уже появились «проходки» на первый тестовый матч на «Ростов-Арене». Мошенники предлагают купить билеты на любые места и ярусы нового стадиона. Цена начинается от 2000 рублей, оплатить можно кредитной картой. При этом отмечается, что повторно зайти на сайты с того же самого IP-адреса нельзя.

Ростовчан призывают не платит мошенникам, официального старта продаж еще не было — комментирует пресс-служба клуба.

Первый тестовый мат на «Ростова-Арене» состоится 15 апреля, ожидается 13000 зрителей. В рамках 26-го тура чемпионата России по футболу ФК «Ростов» примет хабаровский СКА. Следующий матч 29 апреля соберет 25000 человек. А последний тестовый матч соберет полный стадион — 45 000 зрителей.