Александр Пашков: Самый большой резерв «Динамо» — не в тренерской позиции, а в менеджерской

— Как оцените сезон бело-голубых? — Для нас, ветеранов клуба, первое в истории КХЛ непопадание «Динамо» в плей-офф — это шок. Другое дело, что те события, которые разворачивались в Новогорске перед сезоном, в общем-то заставляли предполагать, что трудные времена впереди. Они и наступили.

— Каких решений ждете от Совета директоров, который изначально был запланирован на 3 апреля, но затем был перенесен на несколько дней? — Не поверхностных, а глубинных. Нужно разобраться в причинах, почему «Динамо» завалило сезон и почему вся клубная вертикаль КХЛ — ВХЛ — МХЛ дала сбой. Причем та вертикаль, которая в последние годы была выстроена и давала приличный результат на всех уровнях. Для меня показатель не только проблемы в КХЛ, но и отток квалифицированных кадров из детско-юношеской школы. Все эти моменты Совет директоров обязан разобрать — если не хочет потерять и следующие сезоны.

— Руководство «Динамо» в прессе уже покритиковало тренера-новичка Владимира Воробьева , назначив его одним из ответственных за печальных результат. Разделяете такую оценку? — Скажу так: Воробьев сделал все, что мог, но мог он немногое. Владимир — тренер-дебютант, которого, по сути, бросили в воду и начали смотреть, выплывет ли он или нет. В итоге Воробьев поплыл по сильному динамовскому течению и в принципе куда-то приплыл. Куда? Ответит Совет директоров.