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Александр Пашков: Самый большой резерв «Динамо» — не в тренерской позиции, а в менеджерской
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Александр Пашков: Самый большой резерв «Динамо» — не в тренерской позиции, а в менеджерской 

Советский спорт 1 час назад
— Как оцените сезон бело-голубых? — Для нас, ветеранов клуба, первое в истории КХЛ непопадание «Динамо» в плей-офф — это шок. Другое дело, что те события, которые разворачивались в Новогорске перед сезоном, в общем-то заставляли предполагать, что трудные времена впереди. Они и наступили.
— Каких решений ждете от Совета директоров, который изначально был запланирован на 3 апреля, но затем был перенесен на несколько дней? — Не поверхностных, а глубинных. Нужно разобраться в причинах, почему «Динамо» завалило сезон и почему вся клубная вертикаль КХЛ — ВХЛ — МХЛ дала сбой. Причем та вертикаль, которая в последние годы была выстроена и давала приличный результат на всех уровнях. Для меня показатель не только проблемы в КХЛ, но и отток квалифицированных кадров из детско-юношеской школы. Все эти моменты Совет директоров обязан разобрать — если не хочет потерять и следующие сезоны.
— Руководство «Динамо» в прессе уже покритиковало тренера-новичка Владимира Воробьева, назначив его одним из ответственных за печальных результат. Разделяете такую оценку? — Скажу так: Воробьев сделал все, что мог, но мог он немногое. Владимир — тренер-дебютант, которого, по сути, бросили в воду и начали смотреть, выплывет ли он или нет. В итоге Воробьев поплыл по сильному динамовскому течению и в принципе куда-то приплыл. Куда? Ответит Совет директоров.
— По слухам, Воробьева может заменить Алексей Кудашов. Как оцените это решение? — Кудашов — растущий специалист, который зарекомендовал себя по работе в таком сильном клубе, как «Локомотив». Как у игрока, у него такая же «динамовская» история, как и у Воробьева. Но, на мой взгляд, самый большой резерв «Динамо» — не в тренерской позиции, а в менеджерской. За весь прошедший сезон бело-голубые не совершили ни одного сильного трансфера, в основном команда пыталась как-то вылезать за счет подпитки из своего фарм-клуба ВХЛ. Были высокие ожидания от канадца Бойда, но даже он пока не выстрелил. От других джокеров больших ожиданий в общем-то не было, и это говорит о качестве селекции.
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