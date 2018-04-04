ЧЕпуха: адские качели, снежная чупакабра и балкон без балкона

Мы снова лавировали лавировали да и вылавировали на просторах соцсетей, еще и с уловом — подборкой забавных снимков. Добавили своих наблюдений и собрали очередную «ЧЕпуху».

Ее искали очень долго. Все лето … года. А она объявилась весной 2018. По крайней мере, нам показалось, что это чупакабра.

Еще одно чудовище где-то поблизости (если верить скалам в «Миньяре»).

А вы даете себе «честное коровье» похудеть к лету?

Во дворе на Пушкина движение вверх какое-то. С такой-то высотой (1,8 метров, на минуточку!) и в небо можно улететь.

Что-то пошло не так, или дворы не перестают поражать.

Здесь хочется переиначить песенку Винни-Пуха: «Балкон…я никак не пойму, в чем секрет. Вроде он есть, а вроде и нет»

Зима нипочем жарким челябинским мужчинам

Но только им. Авто не вывозят.

Когда сестричка немного не в форме…

"Здравствуйте, вам посветить?"