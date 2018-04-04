Защитник «Ливерпуля» Робертсон: Думаю, победим «МС», если сдержим их лидеров»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Нам надо будет акцентировать внимание на отборе мяча. Потребуется взаимная подстраховка. Думаю, если сможем сдержать их лидеров, то одержим победу. Мы не боимся друг друга.

«МС» — лучшая команда нынешнего чемпионата, без вопросов. У них есть шансы выиграть несколько трофеев. А то может стать дополнительным давлением на команду» — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 4 апреля.