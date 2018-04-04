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ФСБ рассчитывает на помощь иностранных спецслужб во время ЧМ-2018
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ФСБ рассчитывает на помощь иностранных спецслужб во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
ФСБ рассчитывает на эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами для организации контртеррористической защиты мероприятий Чемпионата мира по футболу в России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«Россия принимает Чемпионат мира про футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со спецслужбами и правохранительными органами иностранных государств в рамках организации контртеррористической защиты предстоящего мероприятия будет столь же эффективно, как и в прошлые годы, когда совместными усилиями была обеспечена безопасность Олимпиады в Сочи и Кубка Конфедераций 2017 года», — сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.
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