ФСБ рассчитывает на помощь иностранных спецслужб во время ЧМ-2018

ФСБ рассчитывает на эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами для организации контртеррористической защиты мероприятий Чемпионата мира по футболу в России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников

«Россия принимает Чемпионат мира про футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со спецслужбами и правохранительными органами иностранных государств в рамках организации контртеррористической защиты предстоящего мероприятия будет столь же эффективно, как и в прошлые годы, когда совместными усилиями была обеспечена безопасность Олимпиады в Сочи и Кубка Конфедераций 2017 года», — сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.