Одна из трибун нового стадиона «Эвертона» будет аналогом «Желтой стены» арены «Боруссии» Дортмунд

Дэн Мэйс, один из ведущих архитекторов будущего стадиона «Эвертона», встретился с болельщиками клуба и поделился с ними некоторыми деталями, касающимися новой арены «ирисок».

«Мы планируем создать очень большую домашнюю трибуну на южной стороне стадиона. Она будет напоминать «Желтую стену» (вмещает почти 25 тысяч зрителей) на стадионе дортмундской «Боруссии».

В зависимости от окончательной вместимости всего стадиона, эта трибуна будет вмещать 12-15 тысяч зрителей. Мы хотим, чтобы у «Эвертона» был лучший стадион в Англии», — цитирует Мэйса Daily Mail.