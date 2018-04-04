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Омск вновь принимает Первый этап Кубка России по плаванию
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Омск вновь принимает Первый этап Кубка России по плаванию 

Советский спорт 1 час назад
Состязания на призы Губернатора Омской области пройдут с 5 по 7 апреля в 50-метровом плавательном бассейне «Альбатрос» (ул. Масленникова, 144/3).
Первый этап Кубка России по плаванию будет проходить одновременно в семи российских городах: Обнинске, Санкт-Петербурге, Пензе, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нефтеюганске и Омске. На берегах Иртыша соберутся сильнейшие пловцы Сибирского федерального округа. По оценкам организаторов в стартах примут участие более 400 пловцов из 10 регионов страны.
Согласно положению, в заплывах будут участвовать мужчины не моложе 2003 года рождения и женщины не моложе 2005 года рождения, имеющие спортивный разряд не ниже I-го. За три соревновательных дня среди участников будут разыграны награды на 40 дистанциях, в том числе и 6 эстафетах.
В составе команды Омской области выступят сильнейшие наши пловцы. На прошедших чемпионате и первенстве Сибири омичи завоевали 38 медалей. Главным «золотодобытчиком» омской дружины был тогда мастер спорта Мартин Малютин, ставший первым на четырех дистанциях, а также двукратным чемпионом в составе эстафетной команды. Кроме того, Малютин взял два «серебра».
Финальная часть Кубка России состоится в Обнинске с 11 по 13 июля. Год назад призерами финала стали два омских пловца. Рустам Гадиров сумел подняться на вторую ступень пьедестала после 200-метровки брассом, а Иван Павлов был бронзовым призером на 400-метровке комплексным плаванием.
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