Хадарин и Фузеев выиграли соревнования Red Bull Roll the Dice

Второе место в соревнованиях по сноуборду занял Юрий Чемодуров . У лыжников-фристайлистов вторым был Юрий Тычинский.

По правилам соревнований несколько десятков участников выполняли трюки, которые определялись после броска гигантских игральных костей. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть могло что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать качество и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков. Тот, кто наиболее чётко повторял загаданные трюки, проходил в следующий этап. В финале оставались двое сильнейших, по итогам трёх попыток определялся победитель.

«Чемпионат» вёл прямую трансляцию соревнований.