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Хадарин и Фузеев выиграли соревнования Red Bull Roll the Dice
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Хадарин и Фузеев выиграли соревнования Red Bull Roll the Dice 

Чемпионат.com 1 час назад
На соревнованиях Red Bull Roll the Dice, проходивших в рамках спортивно-музыкального фестиваля Quicksilver New Star Camp на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне, определились победители. Влад Хадарин занял первое место у сноубордистов, а Григорий Фузеев был лучшим среди лыжников-фристайлистов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Иванов.
Второе место в соревнованиях по сноуборду занял Юрий Чемодуров. У лыжников-фристайлистов вторым был Юрий Тычинский.
По правилам соревнований несколько десятков участников выполняли трюки, которые определялись после броска гигантских игральных костей. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть могло что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать качество и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков. Тот, кто наиболее чётко повторял загаданные трюки, проходил в следующий этап. В финале оставались двое сильнейших, по итогам трёх попыток определялся победитель.
«Чемпионат» вёл прямую трансляцию соревнований.
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