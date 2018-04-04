В Северном Бутове и в ЮЗАО кипит футбольная жизнь

Ещё чуть-чуть — и оттают футбольные поля, а футболисты выйдут из залов на свежий воздух. Но и сейчас в залах не утихает борьба за мяч.

Так, 30 марта, в Северном Бутове прошли районные отборочные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», ставшие частью межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Чуть раньше — 25 марта — состоялись городские соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех». В итоге наш Юго-Западный округ со счётом 3:1 одолел СЗАО, затем со счётом 5:2 обыграл ЦАО и выиграл у ЗАО со счётом 5:1.

Матчи спартакиады «Спорт для всех» продолжились 31 марта в Зеленограде. Команда Юго-Западного округа выиграла в четырёх из пяти матчей, заняв второе место в группе. Теперь в рамках четвертьфинала она встретится с командой ЮАО и будет бороться за выход в полуфинал.