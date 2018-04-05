В центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков состоялись соревнования по тхэквондо среди начинающих спортсменов

Районные соревнования по тхэквондо среди начинающих спортсменов на кубок молодежного центра «Галерис» состоялись в Текстильщиках 3 апреля. Об этом рассказали в администрации «Галериса».

— Соревнования проходили в нашем центре в разделе «Спортивные поединки с использованием электронных протекторов» по правилам олимпийского тхэквондо WTF. Также на турнире прошли показательные выступления спортсменов, представляющих кекусинкай карате, — пояснил сотрудник администрации.

Напомним, что центр «Галерис» находится по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)