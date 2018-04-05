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В центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков состоялись соревнования по тхэквондо среди начинающих спортсменов
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В центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков состоялись соревнования по тхэквондо среди начинающих спортсменов 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Районные соревнования по тхэквондо среди начинающих спортсменов на кубок молодежного центра «Галерис» состоялись в Текстильщиках 3 апреля. Об этом рассказали в администрации «Галериса».
— Соревнования проходили в нашем центре в разделе «Спортивные поединки с использованием электронных протекторов» по правилам олимпийского тхэквондо WTF. Также на турнире прошли показательные выступления спортсменов, представляющих кекусинкай карате, — пояснил сотрудник администрации.
Напомним, что центр «Галерис» находится по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)
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