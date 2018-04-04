«РБ Лейпциг» — «Марсель». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы 5 апреля

«РБ Лейпциг»

«Быки» — первая команда-дебютант, которая смогла пробиться в 1/4 финала еврокубка. Однако путь «Лейпцига» не назовешь стремительным и легким.

Это обусловлено формой «быков» и соперниками немецкого клуба. На стадии 1/16 команде Ральфа Хазенхюттля попался разъяренный «Наполи», который только-только вылетел из Лиги чемпионов.

Но гнев зачастую только все портит. Так, в первом итальянском матче «РБ Лейпциг» справедливо обыграл неаполитанцев 3:1. Немцы взяли соперника нахрапом (21 удар против 9-ти у «Наполи»).

Ответка в Германии была постыдной. Дело не в проигрыше 0:2, дело в самой игре. Глубокая защита с первых минут и «0» в графе попадания в створ. В любом случае, победителей не судят.

Первый матч 1/8 против «Зенита» немцы выиграли 2:1. Первая половина прошла совсем без вратарей. Ногами они играли больше, чем руками (ни одного удара в створ от обеих команд).

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Второй матч завершился вничью 1:1, и немцы снова предпочти синицу в руках — всего три удара в створ за весь матч.

«Марсель»

В отличие от конца февраля март-месяц вышел для «Марселя» более-менее ровным. Из обидных упущений вспоминается только ничья с «Нантом» (1:1) и поражение «Лиону» в рамках французской Лиги 1. И то, «ткачам» «провансальцы» проиграли на последней минуте матча.

Коснемся Лиги Европы. На стадии 1/16 «южане» прошли «Брагу» (3:0; 0:1). Ответный проигрыш не должен смущать — во Франции португальцы смогли только дважды промахнуться мимо ворот и больше ничего.

В 1/8-й команде Руди Гарсии ничего не смог противопоставить «Атлетик» (1:3; 1:2). Два поединка были диаметрально противоположными. Во Франции «баски» кардинально «подсели» во втором тайме (ни одного попадания в створ), в Испании — конкретно «бочинили» в первом (4 удара, 0 — в рамку).

Прогноз

Учитывая Лигу чемпионов, за десять еврокубковых матчей «быки» не смогли забить только в двух: «Бешикташу» в Турции и «Наполи» в Германии. В шести поединках был ТБ 2,5. За стадию плей-офф Лиги Европы «Марсель» не смог поразить только воротам «Браги» в Португалии. «Верховой» тотал был в трех поединках из четырех.

Команды видятся нам как равные, потому предлагаем поставить на «обе забьют» за 1,80. К слову, на «ОЗ + ТБ 2,5» дают 2,20.