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Игнатьев: «Тихонов вполне может остановить „Спартак“
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Игнатьев: «Тихонов вполне может остановить „Спартак“ 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским "Спартаком" в 1/4 финала кубка России.
"Победа над «Спартаком» будет для игроков «Крыльев» новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну. Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить «красно-белых» на пути к кубку, поставить им шлагбаум", — цитируют 77-летнего специалиста Известия.
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