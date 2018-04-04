Игнатьев: «Тихонов вполне может остановить „Спартак“

Известный тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским "Спартаком" в 1/4 финала кубка России.

"Победа над «Спартаком» будет для игроков «Крыльев» новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну. Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить «красно-белых» на пути к кубку, поставить им шлагбаум", — цитируют 77-летнего специалиста Известия.