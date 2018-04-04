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Слуцкий вместе с ЦСКА отправился в Лондон на игру с «Арсеналом» (фото)
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Слуцкий вместе с ЦСКА отправился в Лондон на игру с «Арсеналом» (фото) 

Советский спорт 41 минуту назад
На игру армейцы отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Вместе с командой в британскую столицу отправился бывший главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий.
«Летим в Лондон! С нами большой друг клуба!» — сообщил официальный твиттер ЦСКА.
Летим в Лондон на #АрсеналЦСКА с @aeroflot! С нами большой друг клуба 😊🔴🔵 pic.twitter.com/tUNiePlK6O
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 апреля 2018 г.
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