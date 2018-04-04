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Итоги дня АХЛ для россиян: 4-й гол Фазлеева, Толчинский прервал серию без очков
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Итоги дня АХЛ для россиян: 4-й гол Фазлеева, Толчинский прервал серию без очков 

Чемпионат.com 38 минут назад
В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Радель Фазлеев забил четвёртый гол в сезоне, а Сергей Толчинский прервал трёхматчевую серию без очков, отметившись результативной передачей. Яков Тренин, Андрей Педан и Михаил Воробьёв очков не набрали, заработав отрицательные показатели полезности.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Тренин (н)«Милуоки»0+003-1Педан (з)«Уилкс-Барре»0+024-1Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»0+000-1Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»1+0020Толчинский (н)«Шарлотт»0+121+1
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