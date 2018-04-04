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NoobFromUA заявил о блокировке YouTube-канала
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NoobFromUA заявил о блокировке YouTube-канала 

Чемпионат.com 38 минут назад
YouTube-канал по Dota 2 пользователя NoobFromUA заблокировали. Об этом в «Твиттере» сообщил автор канала. Причиной запрета стало нарушение авторских права организации PGL. На момент написания новости видео ещё доступны, но традиционно после трёх жалоб компания закрывает аккаунты. NoobFromUA опубликовал переписку с киберспортивной организацией от 5 марта. Согласно ей, PGL удалила два видео и подала жалобу на владельца канала. Претензии касались продуктов с наличием аудиоконтента компании. Организация предложила удалить их или заменить аудиодорожку, отметив, что в случае отказа жалобы продолжат поступать. NoobFromUA предложил другие способы решения проблемы: вставить спонсоров и все ссылки на исходный контент, но он не получил ответа. Несмотря на это, пользователь продолжил работу, а жалобы продолжали поступать.
Это не первый случай конфликта между блогером и профессиональной сценой. В сентябре 2015 года несколько профессиональных игроков обвинили NoobFromUA в использовании контента с их стримов без их согласия. Тогда владелец канала принёс публичные извинения и обратился за разрешением к киберспортсменам. После отказа ряда игроков он переключился на турнирных матчах.
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