NoobFromUA заявил о блокировке YouTube-канала

YouTube-канал по Dota 2 пользователя NoobFromUA заблокировали. Об этом в «Твиттере» сообщил автор канала. Причиной запрета стало нарушение авторских права организации PGL. На момент написания новости видео ещё доступны, но традиционно после трёх жалоб компания закрывает аккаунты. NoobFromUA опубликовал переписку с киберспортивной организацией от 5 марта. Согласно ей, PGL удалила два видео и подала жалобу на владельца канала. Претензии касались продуктов с наличием аудиоконтента компании. Организация предложила удалить их или заменить аудиодорожку, отметив, что в случае отказа жалобы продолжат поступать. NoobFromUA предложил другие способы решения проблемы: вставить спонсоров и все ссылки на исходный контент, но он не получил ответа. Несмотря на это, пользователь продолжил работу, а жалобы продолжали поступать.

Это не первый случай конфликта между блогером и профессиональной сценой. В сентябре 2015 года несколько профессиональных игроков обвинили NoobFromUA в использовании контента с их стримов без их согласия. Тогда владелец канала принёс публичные извинения и обратился за разрешением к киберспортсменам. После отказа ряда игроков он переключился на турнирных матчах.