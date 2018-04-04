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Тоби TobiWan Доусон поддержал PGL в ситуации с блокировкой канала NoobFromUA
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Тоби TobiWan Доусон поддержал PGL в ситуации с блокировкой канала NoobFromUA 

Чемпионат.com 1 час назад
Киберспортивный комментатор Тоби TobiWan Доусон выступил с поддержкой PGL. По его словам, люди, занимающиеся воровством контента, должны нести наказание.
«Я рад, что воры контента, как NoobFromUA, получают жалобы на видео. Множество людей, подобных ему, крадут тяжелый труд и уникальный контент, на создание которого организаторы тратят время, силы и деньги», — отметил Доусон.
Как заявил комментатор, выпускать хайлайты — это не плохо. Однако создатели такого контента не должны использовать голоса комментаторов и работу обсерверов. В противном случае, это воровство, по мнению Доусона. «NoobFromUA работал не по правилам Valve и заслужил эти жалобы», — заключил комментатор.
Автор YouTube-канала NoobFromUA, занимающийся созданием хайлайтов турнирных матчей, сообщил о получении трех «страйков» от PGL. В компании пожаловались на нарушение авторских прав. По правилам YouTube, после трех «страйков» канал перманентно блокируется. Однако сейчас он по-прежнему работает.
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