Призеру Паралимпиады Марте Зайнуллиной вручили орден «Дуслык»

Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» призеру Паралимпиады Марте Зайнуллиной, сообщает пресс-служба президента РТ.

На церемонии Рустам Минниханов отметил, что паралимпийское движение имеет огромное значение для людей с ограниченными возможностями. По его словам, нужно вовлекать в спорт максимальное количество людей — это будет способствовать их социализации.

«В этом вопросе органы власти должны оказывать всяческую поддержку», — подчеркнул Президент Татарстана.

Орден «Дуслык» Марте Зайнуллиной вручили за достижение высоких спортивных результатов на XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. На соревнованиях она завоевала серебряную и две бронзовые медали.