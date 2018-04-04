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Призеру Паралимпиады Марте Зайнуллиной вручили орден «Дуслык»
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Призеру Паралимпиады Марте Зайнуллиной вручили орден «Дуслык» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» призеру Паралимпиады Марте Зайнуллиной, сообщает пресс-служба президента РТ.
На церемонии Рустам Минниханов отметил, что паралимпийское движение имеет огромное значение для людей с ограниченными возможностями. По его словам, нужно вовлекать в спорт максимальное количество людей — это будет способствовать их социализации.
«В этом вопросе органы власти должны оказывать всяческую поддержку», — подчеркнул Президент Татарстана.
Орден «Дуслык» Марте Зайнуллиной вручили за достижение высоких спортивных результатов на XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. На соревнованиях она завоевала серебряную и две бронзовые медали.
Напомним, Марта Зайнуллина родилась в Нижнекамске. С детства занималась дзюдо. В 15 лет у девочки обнаружили рак кости, и врачи настояли на ампутации ноги. О том, каким был ее путь в большой спорт, тренер Фарида Сафиуллина рассказала «АиФ-Казань».
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