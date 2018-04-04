Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников состоятся 5 апреля в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

За победу будут бороться юноши 2004-2005 гг.р. и девушки 2001-2005 гг.р. — всего порядка 350 человек. Команды, каждая из которых состоит из 14 участников, сформированы на базе школ районов областного центра.

В программу соревнований включено двоеборье: бег на 50 метров и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

По итогам состязаний будет сформирована юношеская команда Нижнего Новгорода по пожарно-прикладному спорту, которая в дальнейшем примет участие во Всероссийских соревнованиях.

Соревнования начнутся в 13 часов на базе Нижегородского учебного центра ФПС в Автозаводском районе.