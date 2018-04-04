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Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников состоятся 5 апреля в Нижнем Новгороде
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Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников состоятся 5 апреля в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
За победу будут бороться юноши 2004-2005 гг.р. и девушки 2001-2005 гг.р. — всего порядка 350 человек. Команды, каждая из которых состоит из 14 участников, сформированы на базе школ районов областного центра.
В программу соревнований включено двоеборье: бег на 50 метров и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни.
По итогам состязаний будет сформирована юношеская команда Нижнего Новгорода по пожарно-прикладному спорту, которая в дальнейшем примет участие во Всероссийских соревнованиях.
Соревнования начнутся в 13 часов на базе Нижегородского учебного центра ФПС в Автозаводском районе.
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