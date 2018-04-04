Шамиль Газизов: «Настало время расширить РФПЛ до 18 клубов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу с 16 до 18 или 20 команд. По словам специалиста, сейчас подходящее время, чтобы увеличить число команд в высшем дивизионе чемпионата России.

— Я давно являюсь ярым приверженцем расширения чемпионата России. Мне кажется, время для такого решения настало, — сказал Газизов.

— До 18 или 20 команд?

— Хотя бы до 18.

— То есть и 20 подходящий вариант?

— 20, может быть, пока рано, а для 18 время пришло.

— Когда это можно делать? Через чемпионат?