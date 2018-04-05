Секция мини‐футбола открылась в Балашихе

Секция по мини‐футболу начала работу в новом физкультурно‐оздоровительном комплексе (ФОК) «Метеор» в микрорайоне Дзержинского в Балашихе. Об этом сообщил директор спортивной школы «Метеор» Евгений Николаев.

ФОК в микрорайоне Дзержинского открылся в марте 2018 года. Его застройщиком в рамках госконтракта выступила Росгвардия, после чего комплекс был передан городскому округу. В открытии учреждения приняли участие глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов . В комплексе размещены бассейн площадью 25 на 13,5 метров, тренажерный зал, залы аэробики, единоборств, командных видов спорта и другие.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского Балашихи начала работать секция по мини-футболу. Уже набрано 80 детей, формируются команды. ФОК пользуется популярностью. Ранее у жителей этого микрорайона не было возможности заниматься спортом в крытом специализированном помещении рядом с домом

Он добавил, что в настоящее время в комплексе идет набор в отделение настольного тенниса. Занятия уже посещают около 40 детей. Кроме того, в спорткомплексе начала работу секция единоборств, там тренируются дети от 5 до 10 лет. В ближайшее время для спортсменов старшего возраста оборудуют еще один зал.