Тренировки на открытом газоне начались на стадионе «Метеор» в Балашихе

Тренировки на открытом футбольном поле началась на стадионе «Метеор» в Балашихе. Об этом сообщил директор одноименной школы «Метеор» Евгений Николаев.

Стадион «Метеор» находится в центральной части Балашихи и является основной площадкой для занятия футболом. В 2017 году там были открыты два крытых футбольных манежа с искусственным газоном, позволяющие заниматься футболом круглогодично.

На открытом газоне стадиона «Метеор» в Балашихе начались тренировки по футболу. Поле было очищено от снега еще в марте, сейчас оно поддерживается в таком состоянии. Тренировки на отрытом воздухе необходимы футболистам, они должны поиграть на большом поле перед предстоящим сезоном

Он добавил, что с момента открытия двух крытых манежей, количество детей, занимающихся в футбольной школе «Метеор», увеличилось до 350 человек. Всего там сформировано более 10 команд по возрастам.

По словам Евгения Николаева, тренировки в крытых футбольных манежах проводятся с 8:00 до 20:00, а в вечернее время там играют взрослые любительские команды.