Александр Глеб: ЦСКА может выиграть Лигу Европы

Слуцкий вместе с ЦСКА отправился в Лондон на игру с «Арсеналом» (фото)

«Мы доминировали все 90 минут, создали очень много голевых моментов, но мяч просто не шел в ворота. Зачастую сами выбивали его из чужих ворот. В той ничьей не было ничего сверхъестественного, подобное в футболе случается. Да и соперника стоит отметить. Там же не со двора ребят набрали. ЦСКА уже тогда являлся хорошей средней командой европейского уровня с обилием квалифицированных футболистов. Особенно отмечу Игоря Акинфеева , в том матче он был на высоте. Кстати, в концовке мы могли еще и пропустить — Вагнер Лав не реализовал свой шанс.

На меня произвела большое впечатление ответная встреча ЦСКА с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы. «Армейцы» показали невероятно зрелищный, динамичный футбол, который никого не оставил равнодушным. Складывалось ощущение, что команда играет у себя дома. Сейчас у нее удачное сочетание юных и возрастных футболистов, опыт и молодость отлично дополняют друг друга.

Если ЦСКА сыграет с «Арсеналом» так же, как с «Лионом», то может добиться положительного результата. Конечно, придется очень тяжело. Главное — не тушеваться, попытаться навязать свою игру, быстро переходить из обороны в атаку, подстраховывать партнера. Надо заставить соперника тоже уставать, а для этого лишить его мяча — без него сил тратится гораздо больше. Действуя вторым номером, обороняясь и делая ставку на контрвыпады, можно обжечься. Всё-таки в своём чемпионате ЦСКА привык играть с позиции силы.

Главные фавориты турнира — «Арсенал» и «Атлетико». Но футбол непредсказуем, многое зависит от настроя и других факторов. Считаю, у «армейцев» тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Все в их руках. Команда опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное — чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка", — цитирует Глеба официальный сайт УЕФА.

Первый матч между лондонским «Арсеналом» и ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы состоится 5 апреля, начало в 21:45 по московскому времени.