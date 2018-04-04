Коллектив из Вороновского начал подготовку к танцевальным турнирам

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Коллектив Liberty Dance Club из поселения Вороновское начал подготовку к очередным танцевальным турнирам. Информацию об этом 3 апреля сообщили руководители объединения.

— В апреле у нас запланированно сразу два выездных мероприятия. Одно пройдет в Одинцово, другое в Наро-Фоминске. Сейчас мы активно готовим ребят этим состязаниям. В скором времени будет утвержден окончательный состав, который отправится на турниры. Известно, что дети исполнят более пяти танцев в каждой возрастной категории, — сообщили представители коллектива Liberty Dance Club.

Они добавили, что состязания в Одинцово запланированы на 12 апреля, а поездка в Наро-Фоминск состоится в конце текущего месяца.