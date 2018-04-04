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В Норвегии хотят сохранить у себя спортивные знания Бьорндалена
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В Норвегии хотят сохранить у себя спортивные знания Бьорндалена 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный секретарь Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун заявила, что не хочет отпускать Оле Эйнара Бьорндалена на должность в международную федерацию.
— У Бьорндалена есть огромные способности, большие знания и компетентность, которые мы хотели бы оставить у себя, так или иначе, — цитирует NRK Раунтун. — Его опыт можно использовать на международном уровне, поэтому мы, конечно, мы будем много разговаривать с Оле Эйнаром в будущем.
Напомним, что 3 апреля 44-летний Бьорндален заявил о завершении своей карьеры. Норвежец — восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед).
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