В Норвегии хотят сохранить у себя спортивные знания Бьорндалена

Генеральный секретарь Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун заявила, что не хочет отпускать Оле Эйнара Бьорндалена на должность в международную федерацию.

— У Бьорндалена есть огромные способности, большие знания и компетентность, которые мы хотели бы оставить у себя, так или иначе, — цитирует NRK Раунтун. — Его опыт можно использовать на международном уровне, поэтому мы, конечно, мы будем много разговаривать с Оле Эйнаром в будущем.

Напомним, что 3 апреля 44-летний Бьорндален заявил о завершении своей карьеры. Норвежец — восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед).